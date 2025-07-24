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НОВОСТИ

Строительство ВСМ Москва — Петербург начнется 1 сентября — Минтранс

14:32 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задача начать строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург 1 сентября будет выполнена, сообщил статс-секретарь — замминистра транспорта Дмитрий Зверев.

«Задача выйти на стройку первого сентября — причем и со стороны Москвы, и со стороны Петербурга — будет выполнена», — сказал он в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

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