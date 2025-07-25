Коэффициент рождаемости в США в 2024 году обновил исторический минимум

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в США (число детей в расчете на одну женщину) упал в 2024 году до исторического минимума и составил менее 1,6. Об этом cообщило агентство Associated Press со ссылкой на официальные данные.

Согласно представленным данным, этот показатель снижается уже почти два десятилетия, поскольку все больше женщин откладывают рождение детей или же вообще отказываются от такого шага. В результате американский СКР сейчас сопоставим с западноевропейским.

В начале 1960-х годов общий коэффициент рождаемости в США составлял около 3,5, но к 1976 году резко снизился до 1,7. Затем постепенно вырос до 2,1 в 2007 году, но впоследствии вновь пошел на убыль, за исключением подъема в 2014 году. По данным Национального центра статистики здравоохранения страны, в 2023 году он составлял 1,621, а в 2024 году снизился до 1,599.