Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:20 мск 30.07 до 04:00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Республики Крым, 5 — над территорией Воронежской области, 5 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Тамбовской области и 2 — над территорией Ростовской области», — сообщили в военном ведомстве.