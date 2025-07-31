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Силы ПВО за ночь сбили 32 украинских БПЛА над регионами России

09:00 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23:20 мск 30.07 до 04:00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Республики Крым, 5 — над территорией Воронежской области, 5 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Тамбовской области и 2 — над территорией Ростовской области», — сообщили в военном ведомстве.

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