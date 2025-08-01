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НОВОСТИ

Камбоджа намерена выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

13:05 01.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Камбоджи планируют номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил заместитель премьер-министра королевства Сун Чантол.

«Он должен получить Нобелевскую премию [мира] не только за свою работу в отношении Камбоджи, но и за другие заслуги», — заявил он в интервью газете The Wall Street Journal. Вице-премьер отметил, что без вмешательства американского президента Камбоджа и Таиланд, вероятно, не смогли бы достичь соглашения о прекращении боевых действий на приграничной территории. Он добавил, что Пномпень намерена направить предложение о выдвижении кандидатуры главы Белого дома в Нобелевский комитет, который присуждает премию.

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