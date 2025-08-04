Южная Корея уберет с границы громкоговорители для пропагандистского вещания на КНДР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Республики Корея с понедельника начали убирать с границы с КНДР громкоговорители, предназначенные для пропагандистского вещания в сторону народной республики. Об этом заявили в Министерстве обороны Республики Корея.

«С сегодняшнего дня вооруженные силы начали убирать громкоговорители, предназначенные для вещания на Север. Это не повлияет на боеспособность армии и станет практической мерой, которая поможет снизить напряженность между Югом и Севером», — рассказал заместитель официального представителя ведомства Ли Гён Хо в ходе брифинга. Он добавил, что предварительной договоренности с КНДР по этому вопросу не было.

Ли Гён Хо пояснил, что в течение 2-3 дней будет демонтирована вся стационарная аппаратура. По информации агентства Рёнхап, в пограничных районах стоят примерно 20 громкоговорителей. Официальный представитель комитета начальников штабов ВС Республики Корея Ли Сон Чжун рассказал, что южнокорейские военные не видят признаков того, что КНДР сейчас демонтирует свои громкоговорители. Но, по его словам, Пхеньян, вероятно, занимается техническим обслуживанием такой аппаратуры.

11 июня новый президент Республики Корея Ли Чжэ Мён распорядился прекратить вещание из этой аппаратуры на границе. В ответ КНДР прекратила ретранслировать шум. 21 июля Национальная разведывательная служба (НРС) Республики Корея прекратила работу ряда радиостанций, которые вещали на КНДР в течение десятилетий. Ли Чжэ Мён, который приступил к обязанностям в начале июня, в отличие от предшественника выступает за диалог с Пхеньяном.