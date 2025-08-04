Почти 300 человек погибли в Пакистане из-за муссонных дождей
16:00 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 299 человек, включая 140 детей, погибли и 715 пострадали в Пакистане из-за сильных ливней и вызванных ими инцидентов с 26 июня, когда в стране начался период муссонных дождей. Об этом сообщило в понедельник Национальное управление по чрезвычайным ситуациям.
Повреждено более 1,6 тыс. зданий, из них более 500 полностью разрушены. Более 2,8 тыс. людей были вынуждены эвакуироваться. Нанесен значительный ущерб животноводству и сельскому хозяйству.
Согласно отчету, наиболее сложная ситуация сложилась в провинциях Пенджаб, Хайбер-Пахтунхва, Синд и Белуджистан.
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