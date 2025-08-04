0
0
0
НОВОСТИ

Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

17:12 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Песков говорил о международном телефонном разговоре в графике президента РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:06 04.08.2025
Поддержка «Роснефти» помогла открыть в Башкирии большой физкультурно-оздоровительный комплекс
0
39
17:00 04.08.2025
Поставки нефти из Россию в Индию продолжаются в обычном режиме — СМИ
0
56
16:32 04.08.2025
В Сухопутных войсках ВСУ воюют свыше 8 тыс. наемников — координатор
0
121
16:12 04.08.2025
Лондон намерен поручить украинским силовикам исполнение двух терактов на море — СВР РФ
0
153
16:00 04.08.2025
Почти 300 человек погибли в Пакистане из-за муссонных дождей
0
161
15:32 04.08.2025
ЕС рискует стать «энергетической колонией» США после сделки о пошлинах — СМИ
0
210
15:20 04.08.2025
Крупнейший «сухой порт» на Дальнем Востоке построят при финансовой поддержке Сбера и ВЭБ.РФ
0
240
15:12 04.08.2025
Водопотери в ДНР доходят до 60% — Пушилин
0
230
15:00 04.08.2025
Курды сообщили о столкновениях в Алеппо с силами безопасности новых властей Сирии
0
237
14:32 04.08.2025
Власти Израиля сделали страну изгоем, считает экс-премьер еврейского государства
0
309

Возврат к списку