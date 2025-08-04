Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху

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17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Песков говорил о международном телефонном разговоре в графике президента РФ.