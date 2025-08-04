Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
17:12 04.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Песков говорил о международном телефонном разговоре в графике президента РФ.
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