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84% студентов дневных отделений вузов уверены, что должны работать — опрос

10:05 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство студентов российских вузов, обучающихся на дневных отделениях, считают, что должны совмещать учебу с работой. При этом чуть менее половины из них полагают, что студент должен искать работу в его профессиональной сфере, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы SuperJob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в 336 населенных пунктах разных округов России с 1 по 31 июля 2025 года. В нем приняли участие 1 600 выпускников дневных отделений вузов, 500 студентов дневных отделений вузов, 500 родителей таких студентов и учеников 11 классов, которые планируют поступление на дневные отделения вузов.

«84% обучающихся в вузах на дневных отделениях уверены, что должны работать. Причем чаще студенты придерживаются мнения, что подойдет занятость в любой сфере (44%). О том, что нужно стараться совмещать учебу в вузе и труд в профильной сфере, говорят 4 из 10 студентов», — сказано в результатах опроса.

Аналитики также отметили, что среди родителей студентов дневных отделений и абитуриентов 2025 года на четверть больше тех, кто придерживается мнения, что работать надо по специальности: 32% против 24% считающих, что студенту можно работать где угодно. Среди россиян, окончивших дневные отделения вузов, примерно поровну придерживающихся обеих точек зрения: 27% призывают работать только по специальности, 26% — на любой работе.

В итогах исследования также сказано, что 29% выпускников дневных отделений уверены в том, что студенты не должны работать, а должны все силы посвящать учебе. Такую точку зрения разделяют 28% родителей студентов и абитуриентов 2025 года и лишь 9% самих студентов.

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