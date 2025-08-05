На завершение зачистки Часова Яра может уйти до нескольких недель — Пушилин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полная зачистка Часова Яра может занять до нескольких недель, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

«Потребуется какое-то время на дозачистку самого города [Часова Яра]. Но, тем не менее, это уже вопрос каких-то дней, может быть, недель, чтобы говорить уже о том, что полностью от врага зачищен данный населенный пункт», — сказал глава региона.

Он добавил, что после завершения зачистки будет начато разминирование города.

По словам Пушилина, на территории города украинское командование размещало множество военных штабов. Кроме того, город был защищен несколькими линиями обороны, а также естественной водной преградой — каналом Северский Донец.