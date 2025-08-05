Средства ПВО сбили за сутки 146 беспилотников ВСУ
14:00 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 146 украинских беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.
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