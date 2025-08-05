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Роботы-собаки будут выявлять утечки газа и патрулировать завод в Южной Корее

14:12 05.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одна из ведущих компаний Южной Кореи по выплавке цветных металлов Korea Zinc внедрит четвероногих роботов для повышения безопасности на производстве. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

По его информации, производитель задействует четвероногого робота Spot разработки американской компании Boston Dynamics на своем предприятии в Онсане в 310 км к юго-востоку от Сеула. Робот, оснащенный ультразвуковыми и акустическими датчиками, инфракрасными камерами и газоанализаторами, будет осуществлять патрулирование 466 пунктов досмотра на объекте. В его обязанности входит обнаружение аномальных температур оборудования, выявление утечек газа и разливов химикатов, а также предотвращение столкновений транспортных средств.

Как сообщается, компания также планирует до конца года расширить зону применения робота-собаки, включив участки с повышенным риском воздействия газов и удушья. «В настоящее время Spot проходит обучение автономной навигации [на территории цехов] по рафинированию и плавке [металлов]. Как только подтвердится [его] стабильное функционирование, мы планируем расширить развертывание [робота] на других предприятиях», — приводит Рёнхап слова неназванного представителя Korea Zinc.

Агентство отмечает, что четвероногий робот Spot уже используется рядом организаций

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