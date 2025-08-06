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Для преодоления инерции в отношениях РФ и США нужно время — Песков

09:32 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нормализация между Россией и США потребует времени, поскольку инерция произошедшего при президенте Джо Байдене беспрецедентного ухудшения отношений еще очень велика. На это указал в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал подсчеты ТАСС, согласно которым впервые в современной истории России от инаугурации нового президента США до саммита с ним президента РФ пройдет больше полугода.

Песков отметил «беспрецедентное ухудшение» отношений Москвы и Вашингтона при Байдене. «Конечно, есть инерция этого процесса, — указал он, комментируя долгое отсутствие встречи президента РФ Владимира Путина с нынешним американским лидером Дональдом Трампом. — Нужно время, для того чтобы реализовались попытки выведения двусторонних отношений на нормальную траекторию».

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