Лех Валенса просит пересчитать голоса на выборах президента Польши

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый президент Польши (1990-1995), основатель профсоюза «Солидарность» и лауреат Нобелевской премии мира (1983) Лех Валенса просит провести пересчет голосов, поданных избирателями во втором туре президентских выборов 1 июня. Об этом он заявил в интервью радиостанции RMF FM.

«Я считаю, что эти [президентские] выборы выиграл Рафал Тшасковский, но, поскольку я не уверен, то прошу пересчитать [результаты голосования]», — сказал он. Валенса добавил, что победивший на выборах Кароль Навроцкий для него «президентом не является».

«Нельзя было допустить, чтобы человек с таким характером, с такой биографией стал президентом» — заявил бывший глава государства.