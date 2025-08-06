Лех Валенса просит пересчитать голоса на выборах президента Польши
12:20 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый президент Польши (1990-1995), основатель профсоюза «Солидарность» и лауреат Нобелевской премии мира (1983) Лех Валенса просит провести пересчет голосов, поданных избирателями во втором туре президентских выборов 1 июня. Об этом он заявил в интервью радиостанции RMF FM.
«Я считаю, что эти [президентские] выборы выиграл Рафал Тшасковский, но, поскольку я не уверен, то прошу пересчитать [результаты голосования]», — сказал он. Валенса добавил, что победивший на выборах Кароль Навроцкий для него «президентом не является».
«Нельзя было допустить, чтобы человек с таким характером, с такой биографией стал президентом» — заявил бывший глава государства.
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