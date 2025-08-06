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НОВОСТИ

Народный артист России Владимир Сафронов умер на 85-м году жизни

15:12 06.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист России Владимир Сафронов умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственного академического Малого театра России.

«В Малый театр пришла печальная новость — <…> не стало народного артиста России Владимира Алексеевича Сафронова. Большого мастера, уникального педагога! В Малом театре Владимира Алексеевича будет не хватать всем. Его жизнелюбия, звучания его красивого голоса, его выходов на сцену. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича. Скорбим вместе со всеми», — говорится в сообщении.

В театре уточнили, что о дате и месте прощания сообщат дополнительно.

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