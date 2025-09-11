Поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц — Медведев

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал команду президента США Дональда Трампа осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц. Об этом он заявил в связи с убийством американского активиста Чарли Кирка.

Помимо этого, Медведев отметил, что в последнее время именно люди, придерживающиеся леволиберальных взглядов, все чаще совершают политические преступления и убийства. Он привел в пример попытку покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

«Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — написал Медведев на своей странице в Х.