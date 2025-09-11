Сбер представил устройство нового поколения c GigaChat — SberBoom Micro
09:08 11.09.2025
Сбер представляет новинку — устройство нового поколения SberBoom Micro. Оно объединяет в себе искусственный интеллект GigaChat, а также способность превращать любую обычную Bluetooth-аудиосистему в умное и инновационное устройство. SberBoom Micro разработано партнёром Сбера — компанией SberDevices.
SberBoom Micro позволяет превратить любую Bluetooth-аудиосистему с функцией воспроизведения музыки в полноценное умное устройство. Подключение активируется голосовой командой «Салют, подключись к Bluetooth-колонке» или через мобильное приложение Салют.
Устройство также работает в связке с телевизорами и ТВ-приставкой Sber на операционной системе Салют ТВ. Пульт больше не нужен: переключать каналы, находить фильмы и управлять контентом можно голосом. SberBoom Micro также способно работать с устройствами умного дома. С помощью голосовых команд пользователь может настраивать и запускать сложные сценарии управления гаджетами для повышения уровня домашнего комфорта.
SberBoom Micro оснащена GigaChat, который ответит на интересующие вопросы пользователя, проведёт полноценное исследование на любую тему, а результатом поделится в веб-версии GigaChat.
Устройство «слышит» пользователя и чётко реагирует на голосовые запросы. Лучше всего оно подходит для небольшой комнаты без посторонних шумовых помех.
SberBoom Micro выполнено в стильном дизайне в форме овального камня размером с ладонь. С помощью липучки на задней стенке устройство можно закрепить на стене или любой гладкой поверхности.
«Анализируя пожелания наших клиентов, мы разработали новую линейку устройств с исключительным функционалом, не свойственным классическим умным колонкам, – отметил Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка. – SberBoom Micro — это сочетание уникального форм-фактора и нейросети GigaChat, которое наделяет интеллектом любое акустическое устройство с Bluetooth и делает его по-настоящему умным помощником. Наша задача в том, чтобы создавать доступные и удобные технологии, чтобы каждый желающий смог ощутить преимущества инноваций в своей повседневной жизни. Мы стремимся к тому, чтобы общение с устройством стало таким же естественным, как диалог с GigaChat — вашим помощником для решения повседневных задач и поиска ответов на различные вопросы».
НОВОСТИ
- 10:20 11.09.2025
- МВД РФ переобъявило в розыск экс-главу московской антидопинговой лаборатории Родченкова
- 10:05 11.09.2025
- ЕС станет экономической колонией США, если введет пошлины против КНР и Индии — эксперт
- 10:00 11.09.2025
- ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве
- 09:32 11.09.2025
- Поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц — Медведев
- 09:20 11.09.2025
- В России нелегальных мигрантов ограничат в получении основных услуг
- 09:05 11.09.2025
- Трамп после убийства Кирка пообещал наказать виновных в насилии по политическим мотивам
- 09:00 11.09.2025
- Над регионами РФ за ночь уничтожены 17 украинских БПЛА
- 00:03 11.09.2025
- Информация о задержании стрелявшего в Чарли Кирка не подтвердилась - СМИ
- 23:57 10.09.2025
- Сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк, в которого ранее стреляли во время выступления, умер
- 22:30 10.09.2025
- В США сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк во время выступления получил огнестрельное ранение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать