Глава Еврокомиссии должна покинуть свой пост из-за своего милитаризма — Орбан
11:20 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост из-за своих милитаристских взглядов. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам главы венгерского правительства, после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши глава ЕК «выступила с резкой провоенной политической речью». «Слово „Украина“ было упомянуто 35 раз, и прозвучали угрозы урезать финансирование ЕС любому, кто откажется следовать линии Брюсселя», — привел слова Орбана госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в соцсети X.
Орбан подчеркнул, что накануне днем правоконсервативная фракция «Патриоты Европы» отреагировала на речь главы ЕК и инициировала вотум недоверия в ее отношении. «Фон дер Ляйен должна уйти. Огромные вызовы, ожесточенные дебаты. Перемены грядут, хотим мы этого или нет», — отметил венгерский премьер.
Ранее издание Politico сообщило, что фракции с разных концов политического спектра готовят второе голосование в Европарламенте о вынесении вотума недоверия фон дер Ляйен. По данным газеты, оно может пройти в октябре. Первая попытка, состоявшаяся в июле, закончились неудачно.
