США нанесли повторные удары по наркосудну близ Венесуэлы для уничтожения выживших — СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы США нанесли дополнительные удары по судну у берегов Венесуэлы, перевозившему наркотики, чтобы уничтожить выживших после первого попадания. Об этом сообщил портал The Intercept со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По данным портала, речь идет об атаке 2 сентября. Собеседники The Intercept утверждают, что американские военные следили за судном в течение долгого времени. Находящиеся на борту увидели американские беспилотники и попытались изменить курс в сторону берега, после чего ВС США нанесли несколько ударов по судну. После первой атаки на борту оказалось несколько выживших, их уничтожили в ходе следующей.

«Наркотеррористы, отравляющие американцев, не смогут укрыться в международных водах или где-либо еще в нашем полушарии. Этот удар дал четко понять: если вы везете наркотики к нашим берегам, ВС США используют любые средства, чтобы остановить вас», — заявил в ответ на запрос портала помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.