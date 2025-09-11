Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО с 08:00 до 11:00 мск сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«11 сентября в период с 08:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — сообщили там.