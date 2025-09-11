Польша закрывает границу с Белоруссией на неопределенный срок — глава МВД
13:05 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок, мера не привязана к датам учений «Запад-2025». Об этом заявил в эфире радиостанции TOK.FM глава МВД Польши Марчин Кервиньский.
«Я хочу подчеркнуть, что это не временное закрытие [границы] на период проведения учений „Запад-2025“. Граница закрывается на неопределенный срок и будет открыта только тогда, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность», — сказал он.
