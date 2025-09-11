0
НОВОСТИ

Польша закрывает границу с Белоруссией на неопределенный срок — глава МВД

13:05 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок, мера не привязана к датам учений «Запад-2025». Об этом заявил в эфире радиостанции TOK.FM глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

«Я хочу подчеркнуть, что это не временное закрытие [границы] на период проведения учений „Запад-2025“. Граница закрывается на неопределенный срок и будет открыта только тогда, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность», — сказал он.

13:20 11.09.2025
Трамп потребовал от Нетаньяху не наносить новых ударов по Катару — Axios
0
38
13:00 11.09.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Сосновка в Днепропетровской области
0
69
12:32 11.09.2025
Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников над Белгородской областью
0
146
12:20 11.09.2025
США нанесли повторные удары по наркосудну близ Венесуэлы для уничтожения выживших — СМИ
0
169
12:18 11.09.2025
GigaChat 2 MAX доступна на платформе Cloud.ru для корпоративных пользователей
0
171
12:05 11.09.2025
Электронное голосование впервые будет применяться в 8 СИЗО — Памфилова
0
176
12:00 11.09.2025
Армения не рассматривает вывод со своей территории военной базы РФ — спикер парламента
0
198
11:37 11.09.2025
Марина Булова назначена вице-президентом по устойчивому развитию Сбера
0
215
11:32 11.09.2025
По просьбе Польши созвано экстренное заседание Совбеза ООН — МИД
0
249
11:20 11.09.2025
Глава Еврокомиссии должна покинуть свой пост из-за своего милитаризма — Орбан
0
250

