Польша закрывает границу с Белоруссией на неопределенный срок — глава МВД

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польско-белорусская граница будет закрыта на неопределенный срок, мера не привязана к датам учений «Запад-2025». Об этом заявил в эфире радиостанции TOK.FM глава МВД Польши Марчин Кервиньский.

«Я хочу подчеркнуть, что это не временное закрытие [границы] на период проведения учений „Запад-2025“. Граница закрывается на неопределенный срок и будет открыта только тогда, когда ситуация позволит обеспечить полную безопасность», — сказал он.