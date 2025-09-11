В России надежная экономическая ситуация — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, даже несмотря на непростую ситуацию на мировых рынках, указал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он упомянул об этом, комментируя ситуацию с курсами валют.

«Макроэкономическая ситуация продолжает оставаться спокойной, надежной и предсказуемой. Несмотря на достаточно неспокойное положение дел в мировой экономике», — заметил представитель Кремля.