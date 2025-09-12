0
0
155
НОВОСТИ

Белоруссия готова реагировать на любые провокации в ходе учений «Запад-2025» — Минобороны

12:32 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не угрожает третьим странам, однако готова отреагировать на любые провокационные действия, которые могут возникнуть в ходе белорусско-российских учений «Запад-2025». Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих Вооруженных сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения „Запад-2025“, — приводит текст его комментария пресс-служба Минобороны республики.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11888
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12248
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11537
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11876
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11860
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11859
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11709
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11897
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11770
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11592

Возврат к списку