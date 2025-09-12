Белоруссия готова реагировать на любые провокации в ходе учений «Запад-2025» — Минобороны

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не угрожает третьим странам, однако готова отреагировать на любые провокационные действия, которые могут возникнуть в ходе белорусско-российских учений «Запад-2025». Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих Вооруженных сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения „Запад-2025“, — приводит текст его комментария пресс-служба Минобороны республики.