Евроcоюз вызвал временных поверенных в делах РФ и Белоруссии при ЕС — AFP

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евроcоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии при ЕС. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванного официального представителя сообщества.

По его словам, это связано с инцидентом с БПЛА в Польше.