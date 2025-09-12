ЕС может отказаться от газа из РФ в течение 6-12 месяцев — глава Минэнерго США

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может постепенно прекратить закупки российского газа в течение полугода или года. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт по итогам своей встречи с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном.

«Я думаю, это можно было бы легко сделать в течение 12 месяцев, может быть, даже шести», — приводит его слова агентство Reuters.