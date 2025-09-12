Инфляционные ожидания в РФ остаются высокими — Набиуллина
16:12 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России фиксирует, что инфляционные ожидания остаются высокими и почти не снижаются во всех категориях. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Она подчеркнула, что проводимая денежно-кредитная политика привела к тому, что индикаторы устойчивой инфляции с начала года заметно снизились, но ЦБ РФ требуется время для закрепления дезинфляционного тренда. «Это особенно важно в условиях повышенных инфляционных ожиданий. Они остаются высокими и почти не снижаются у всех групп населения, бизнеса и финрынков», — сказала Набиуллина.
