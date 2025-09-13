Онищенко поддерживает идею повысить возраст молодежи до 40-45 лет

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжительность жизни за последние годы существенно выросла, сейчас многие россияне работают даже после 70 лет, поэтому предложение повысить возраст молодежи до 40-45 лет является разумным. Такое мнение ТАСС выразил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее глава Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что верхнюю планку возраста молодежи в России можно поднять с 35 до 40-45 лет.

«До войны средняя продолжительность жизни мужского населения была 47 лет, а сейчас у нас даже после ковида женщины живут 74 года, мужчин на 10 лет меньше. Раз увеличивается продолжительность жизни, значит, и границы надо раздвигать», — сказал Онищенко.

По его словам, с 18 до 60 лет — возраст активного населения. Эпидемиолог добавил, что сегодня многие россияне работают даже после 70 лет. «К тому же к 2030 году продолжительность жизни должна достигнуть 78 лет, поэтому эти границы [возраста молодежи] надо раздвигать. У нас сегодня в науке молодой возраст считается до 39 лет», — отметил он.