Штурмовики ВС РФ находятся в Купянске, уверенно вытесняя ВСУ
12:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Штурмовые группы ВС РФ действительно находятся в Купянске Харьковской области, они уверенно вытесняют подразделения ВСУ с этой территории. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.
«Штурмовые группы наших военных действительно пребывают в городе. Ребята выполняют боевые задачи, уверенно вытесняя врага с территории города. Считаю важным не мешать им сейчас и дать все сделать, как задумано», — сказал он.
