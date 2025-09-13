0
НОВОСТИ

Штурмовики ВС РФ находятся в Купянске, уверенно вытесняя ВСУ

12:30 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штурмовые группы ВС РФ действительно находятся в Купянске Харьковской области, они уверенно вытесняют подразделения ВСУ с этой территории. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

«Штурмовые группы наших военных действительно пребывают в городе. Ребята выполняют боевые задачи, уверенно вытесняя врага с территории города. Считаю важным не мешать им сейчас и дать все сделать, как задумано», — сказал он.

