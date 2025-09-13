0
Джеффри Сакс рассказал, что лидер Франции возлагает вину за конфликт на Украине на НАТО

14:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс рассказал, что президент Франции Эмманюэль Макрон признает, ответственность за конфликт на Украине лежит на НАТО. Об этом он сообщил в своем выступлении по видеосвязи на празднике газеты Il Fatto quotidiano в Риме в ходе беседы, посвященной Украине.

«Макрон мне вручал орден Почетного легиона и в частном порядке сказал то, что публично никогда не говорит: эта война — вина НАТО. „Я хочу, чтобы вы знали, потому что мне это неприятно“, — передал профессор слова французского президента. При этом он не уточнил, когда именно состоялся этот разговор.

Сам Сакс давно разделяет подобную точку зрения, которую неоднократно высказывал в своих публичных выступлениях и интервью. В своем выступлении на празднике Il Fatto quotidiano он указал, что мира на Украине можно добиться, если Европа откажется от русофобии и воинственных планов, поддержит нейтральный статус Киева «вне НАТО и с уступкой территорий».

