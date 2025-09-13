0
НОВОСТИ

ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области

15:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных наступательных действий подразделений группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Новониколаевка Днепропетровской области», — сказали там.

