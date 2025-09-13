Расселение мигрантов в бывших казармах Британии оказалось дороже, чем в отелях — The Times

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Планы правительства Великобритании по использованию бывших военных баз для размещения нелегальных мигрантов обойдутся бюджету дороже, чем действующая схема с арендой гостиниц. Об этом сообщила газета The Times.

Как ранее сообщали британские газеты, на время рассмотрения прошений нелегалов об убежище правительство под управлением Лейбористской партии предлагает использовать инфраструктуру двух бывших военных баз — в графствах Эссекс и Кент под Лондоном. Они были подготовлены еще предыдущим консервативным правительством, но эти планы подверглись жесткой критике правозащитников, которые сравнивали бараки с тюрьмами.

The Times приводит данные Национального аудиторского управления, которое проводило оценку эффективности планов еще при консерваторах. Оно показало, что расходы на использование баз на десятки миллионов фунтов выше, чем размещение нелегалов в гостиницах. Сейчас правительство ежедневно платит 5,77 млн фунтов ($7,8 млн) за гостиничные номера для мигрантов, незаконно пересекающих пролив Ла-Манш.

Всего консерваторы планировали использовать четыре военные базы. Аудиторы оценили стоимость их годового обслуживания в 3 млрд фунтов, что на 46 млн фунтов превышает годовые расходы на оплату гостиничных номеров. Лейбористы, находясь в оппозиции, осуждали и не поддерживали эти планы, однако, придя к власти, решили открыть для этих целей две военные базы. Два объекта не стали использовать, в том числе базу в графстве Линкольншир, рассчитанную на 800 человек. На подготовку этой базы было потрачено 60 млн фунтов, что превысило изначальную смету в 12 раз, говорится в статье, однако от планов пришлось отказаться из-за протестов местного населения.

Как замечает The Times, глава МВД Шабана Махмуд намерена открыть две базы, несмотря на неизбежное сопротивление правозащитников. Собеседники издания рассказали, что речь идет о «вопросе общественного доверия», а не денег. По их словам, министр «будет совершенно готова защищать свою позицию в суде, если это потребуется».