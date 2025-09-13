Трамп заявил, что введет санкции против РФ, если страны НАТО прекратят покупать ее нефть
19:00 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать у нее нефть.
«Я готов ввести серьезные санкции против России, если все страны НАТО придут к согласию и начнут действовать сообща и если все страны НАТО прекратят покупать нефть из России», — написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social, назвав свое сообщение «посланием всем государствам НАТО и миру».
