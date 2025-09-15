Возможность для НАТО сбивать российские БПЛА будет означать войну с РФ — Медведев

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Реализация идеи по созданию бесполетной зоны над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать российские БПЛА будут означать войну альянса с РФ. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании „бесполетной зоны над „Украиной“ и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — написал политик в своем телеграм-канале.