Сбер открыл образовательное пространство в Высшей школе экономики
11:40 15.09.2025
|Фото пресс-службы Сбера
«Мы создаем пространства с культурным кодом Сбера, чтобы открывать для студентов двери к новым возможностям, знакомствам, к себе. Верю, что в новой аудитории будут рождаться замечательные команды и проекты», – прокомментировала Наталья Дудина, старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Люди и культура».
«Сбер много лет является стратегическим партнером НИУ ВШЭ. Мы вместе реализуем научные, студенческие и образовательные проекты. Сегодня с открытием аудитории Сбера на Покровском бульваре завершилось ещё одно крупное начинание — инфраструктурное, – отметила Ирина Мартусевич, проректор НИУ ВШЭ. – Мы уверены, что современное и комфортное пространство будет стимулировать продуктивную работу студентов, формировать у них креативное мышление и станет точкой развития партнёрства со Сбером».
В день открытия прошёл студенческий фестиваль: гости протестировали «умные» устройства, побывали на VR-экскурсиях по цифровому дому, пообщались с командами разных подразделений Сбера. Студенты узнали о AI-профессиях, получили карьерные консультации от экспертов и познакомились с совместными образовательными программами банка и НИУ ВШЭ.
Старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Риски» Джангир Джангиров выступил с лекцией о том, как алгоритмы искусственного интеллекта помогают развивать систему принятия решений в банке.
Партнёрство Сбера и НИУ ВШЭ развивается с 2017 года: тогда стартовала магистерская программа «Финансовые технологии и анализ данных». В 2022 году на факультете компьютерных наук открылась базовая кафедра Сбера, а в 2024-м совместно с Яндексом запущена программа AI360 — бакалавриат для будущих исследователей и разработчиков в области искусственного интеллекта.
