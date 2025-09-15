0
Сбер открыл образовательное пространство в Высшей школе экономики

11:40 15.09.2025

олимп.jpg
Фото пресс-службы Сбера
12 сентября в корпусе НИУ ВШЭ на Покровском бульваре появилась аудитория Сбера. Здесь будут проходить лекции и проектные семинары, а в свободное время студенты смогут использовать это место как коворкинг или площадку для собственных мероприятий — от киносеансов до интеллектуальных дебатов.

«Мы создаем пространства с культурным кодом Сбера, чтобы открывать для студентов двери к новым возможностям, знакомствам, к себе. Верю, что в новой аудитории будут рождаться замечательные команды и проекты», – прокомментировала Наталья Дудина, старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Люди и культура».

«Сбер много лет является стратегическим партнером НИУ ВШЭ. Мы вместе реализуем научные, студенческие и образовательные проекты. Сегодня с открытием аудитории Сбера на Покровском бульваре завершилось ещё одно крупное начинание — инфраструктурное, – отметила Ирина Мартусевич, проректор НИУ ВШЭ. – Мы уверены, что современное и комфортное пространство будет стимулировать продуктивную работу студентов, формировать у них креативное мышление и станет точкой развития партнёрства со Сбером».

В день открытия прошёл студенческий фестиваль: гости протестировали «умные» устройства, побывали на VR-экскурсиях по цифровому дому, пообщались с командами разных подразделений Сбера. Студенты узнали о AI-профессиях, получили карьерные консультации от экспертов и познакомились с совместными образовательными программами банка и НИУ ВШЭ.

Старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Риски» Джангир Джангиров выступил с лекцией о том, как алгоритмы искусственного интеллекта помогают развивать систему принятия решений в банке.

Партнёрство Сбера и НИУ ВШЭ развивается с 2017 года: тогда стартовала магистерская программа «Финансовые технологии и анализ данных». В 2022 году на факультете компьютерных наук открылась базовая кафедра Сбера, а в 2024-м совместно с Яндексом запущена программа AI360 — бакалавриат для будущих исследователей и разработчиков в области искусственного интеллекта.

