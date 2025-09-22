Большинство американцев считает ООН неэффективной в решении международных проблем — опрос
10:05 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство граждан США считают Организацию Объединенных Наций неэффективной в решении международных проблем. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup.
Согласно ее данным, почти две трети опрошенных (63%) заявили, что ООН плохо справляется с возложенными на нее задачами. Лишь 32% американцев дали работе организации положительную оценку. Большинство респондентов отмечают недостаточную активность ООН, ее неспособность предотвращать конфликты и отсутствие реальных рычагов влияния.
В то же время 60% опрошенных полагают, что ООН по-прежнему «играет необходимую роль» в мировых делах. Однако эта доля оказалась ниже показателей прошлых лет: в 2005–2019 гг. примерно 67% американцев поддерживали такую позицию.
