Большинство американцев считает ООН неэффективной в решении международных проблем — опрос

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан США считают Организацию Объединенных Наций неэффективной в решении международных проблем. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Gallup.

Согласно ее данным, почти две трети опрошенных (63%) заявили, что ООН плохо справляется с возложенными на нее задачами. Лишь 32% американцев дали работе организации положительную оценку. Большинство респондентов отмечают недостаточную активность ООН, ее неспособность предотвращать конфликты и отсутствие реальных рычагов влияния.

В то же время 60% опрошенных полагают, что ООН по-прежнему «играет необходимую роль» в мировых делах. Однако эта доля оказалась ниже показателей прошлых лет: в 2005–2019 гг. примерно 67% американцев поддерживали такую позицию.