0
0
90
НОВОСТИ

Половина поляков высказалась за возвращение всеобщей воинской обязанности — опрос

10:32 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немногим более 50% поляков поддерживают идею о возвращении обязательной службы в армии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного центром United Surveys для портала Wirtualnа Polskа.

50,5% опрошенных положительно отнеслись бы к возвращению призыва в армию. В свою очередь, 40,6% респондентов отрицательно относятся к такой идее, а у 8,9% участников опроса нет мнения по этому поводу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12041
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12402
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11691
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12028
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12017
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12011
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11863
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12046
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11922
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11739

Возврат к списку