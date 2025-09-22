Половина поляков высказалась за возвращение всеобщей воинской обязанности — опрос

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немногим более 50% поляков поддерживают идею о возвращении обязательной службы в армии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного центром United Surveys для портала Wirtualnа Polskа.

50,5% опрошенных положительно отнеслись бы к возвращению призыва в армию. В свою очередь, 40,6% респондентов отрицательно относятся к такой идее, а у 8,9% участников опроса нет мнения по этому поводу.