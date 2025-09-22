0
0
139
НОВОСТИ

Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки

11:25 22.09.2025

Участники московских ярмарок продолжают отправлять бойцам СВО свою продукцию. Например, пасечница Людмила шлет в зону спецоперации мед. «Я делаю это не потому, что кто-то попросил, а потому что так говорит мне сердце», – отмечает предпринимательница. Сейчас в ее хозяйстве около 300 пчелосемей. В сезон, в конце лета – начале осени, Людмила получает с пасеки до 10 тонн продукта.

Пасека Людмилы расположена на Алтае, мед из этого региона считается уникальным из-за разнообразия медоносов, которые из-за большой разницы дневных и ночных температур могут накапливать максимальное количество эфирных масел. Также Алтай остается одним из самых экологически чистых в России и там есть несколько природных зон: степи, лесостепи, тайга и высокогорные альпийские луга.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 22.09.2025
На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
0
29
12:20 22.09.2025
Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
0
67
12:05 22.09.2025
Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР
0
100
12:00 22.09.2025
Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
0
102
11:32 22.09.2025
Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР
0
150
11:20 22.09.2025
ВСУ сжигают на свалке в Херсоне тела собственных бойцов — Сальдо
0
165
11:05 22.09.2025
Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным условием развития мировой торговли
0
176
11:00 22.09.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию
0
182
10:32 22.09.2025
Половина поляков высказалась за возвращение всеобщей воинской обязанности — опрос
0
265
10:20 22.09.2025
Новый пакет санкций ЕС против РФ согласован с США — глава МИД Франции
0
263

Возврат к списку