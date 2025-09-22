Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки

11:25

Участники московских ярмарок продолжают отправлять бойцам СВО свою продукцию. Например, пасечница Людмила шлет в зону спецоперации мед. «Я делаю это не потому, что кто-то попросил, а потому что так говорит мне сердце», – отмечает предпринимательница. Сейчас в ее хозяйстве около 300 пчелосемей. В сезон, в конце лета – начале осени, Людмила получает с пасеки до 10 тонн продукта.

Пасека Людмилы расположена на Алтае, мед из этого региона считается уникальным из-за разнообразия медоносов, которые из-за большой разницы дневных и ночных температур могут накапливать максимальное количество эфирных масел. Также Алтай остается одним из самых экологически чистых в России и там есть несколько природных зон: степи, лесостепи, тайга и высокогорные альпийские луга.