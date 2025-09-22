Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
12:20 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский подписал закон о Defence City, который вводит льготы для предприятий оборонного комплекса Украины. Согласно данным, опубликованным на сайте Верховной рады, закон возращен с подписью Зеленского.
Теперь Минобороны Украины будет включать в специальный реестр Defence City предприятия-резидентов, которые получат определенные налоговые льготы. В частности, они освобождаются от налога на прибыль, земельного налога, налога на недвижимость, экологического налога. Для этих предприятий вводятся также упрощенные таможенные процедуры для товаров военного назначения и ряд других льгот.
Льготы для украинских оборонных предприятий Defence City будут действовать до 2036 года или до вступления Украины в Евросоюз. Кроме льгот, закон предусматривает ограничение публичного доступа ко всем данным предприятий — резидентов Defence City в электронных реестрах.
