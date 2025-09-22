На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
12:32 22.09.2025 Источник: Интерфакс
Двусторонние учения Польши и Швеции Gotland Sentry ("Готландский страж") стартовали в Балтийском море, сообщает в понедельник пресс-служба польского Минобороны.
"Польша и Швеция вместе обеспечивают безопасность Балтийского моря. Мы начинаем учения SNEX Gotland Sentry - первую в истории совместную операцию такого типа между Польшей и Швецией", - сообщил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует пресс-служба ведомства.
"Это результат соглашения о сотрудничестве в области обороны, подписанного 2 сентября этого года. Документ охватывает, в том числе, совместные операции на Балтийском море и развитие сотрудничества в области оборонных технологий", - добавил он.
Целью учений Gotland Sentry заявлена демонстрация способности польских и шведских вооруженных сил быстро развертывать специализированные компоненты по воздуху, морю и суше, а также отработать процедуры коллективной обороны.
