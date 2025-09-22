ВС РФ освободили Калиновское в Днепропетровской области

Обсудить на форуме

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Калиновское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Калиновское Днепропетровской области», — сообщили в российском военном ведомстве.