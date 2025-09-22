0
Польша не намерена в одиночку сбивать нарушающие ее воздушное пространство объекты — Туск

13:20 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, лишь при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

«Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта», — ответил Туск на просьбу журналистки прокомментировать слова президента Чехии Петра Павела, ранее предложившего реагировать на нарушения воздушного пространства со стороны РФ в том числе военным путем. «Мы готовы к уничтожению объектов, которые могут нам угрожать, <…> если они будут пролетать над нашими территориальными водами, однако я должен иметь стопроцентную уверенность в том, что все союзники будут иметь такую же трактовку этого вопроса», — подчеркнул Туск, добавив, что «заявление президента Чехии не является достаточным» для принятия таких решений.

