Польша не намерена в одиночку сбивать нарушающие ее воздушное пространство объекты — Туск
13:20 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша готова сбивать объекты, нарушающие ее воздушное пространство, лишь при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
«Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта», — ответил Туск на просьбу журналистки прокомментировать слова президента Чехии Петра Павела, ранее предложившего реагировать на нарушения воздушного пространства со стороны РФ в том числе военным путем. «Мы готовы к уничтожению объектов, которые могут нам угрожать, <…> если они будут пролетать над нашими территориальными водами, однако я должен иметь стопроцентную уверенность в том, что все союзники будут иметь такую же трактовку этого вопроса», — подчеркнул Туск, добавив, что «заявление президента Чехии не является достаточным» для принятия таких решений.
НОВОСТИ
- 14:12 22.09.2025
- Нельзя догнать стран — лидеров в электронике, слепо повторяя за ними, отметил Мишустин
- 14:00 22.09.2025
- Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера
- 13:32 22.09.2025
- Первый мокрый снег может пройти в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели
- 13:05 22.09.2025
- ВС РФ поразили склады ВСУ, предприятие авиапрома и пункты дислокации в 147 районах — МО РФ
- 13:00 22.09.2025
- ВС РФ освободили Калиновское в Днепропетровской области
- 12:32 22.09.2025
- На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
- 12:20 22.09.2025
- Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
- 12:05 22.09.2025
- Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР
- 12:00 22.09.2025
- Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
- 11:32 22.09.2025
- Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать