Первый мокрый снег может пройти в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели
13:32 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Синоптики не исключают, что первый мокрый снег нынешней осени может пройти в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Конечно, он может быть непродолжительным и пройти местами, но вероятность мы не исключаем в ночь на пятницу, 26 сентября, и в ночь на субботу, 27 сентября», — сказал собеседник агентства. По прогнозам метеорологов в вышеуказанные ночи на фоне осадков столбики термометров могут показать от 1 до 6 градусов выше нуля.
Что же касается первого полноценного снегопада осени, то пока таких прогнозов у синоптиков нет, равно как пока нет атмосферных условий для формирования снегопадов в столичном регионе.
