РФ привержена двухгосударственному подходу по Израилю и Палестине — Песков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает, что ближневосточный конфликт может быть урегулирован только на основе решения о существовании двух государств Израиля и Палестины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать признание Палестины рядом западных стран.

«Мы остаемся приверженными основополагающим резолюциям Совбеза ООН и остаемся приверженными международной позиции о возможности урегулирования палестино-израильской проблемы на базе двухгосударственного подхода», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Москва считает это «единственно возможным путем для поисков развязки» этого конфликта.