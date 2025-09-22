За 10 лет в РФ должны быть изготовлены и запущены 300 космических ракет — Баканов
16:12 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 300 ракет должны быть изготовлены и запущены в России в течение 10 лет, это 20-30 ракет в год. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума «Микроэлектроника 2025».
Он пояснил, что национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» включает в себя восемь федеральных проектов, в которых расписаны KPI по годам.
«Условно у нас за 10 лет должно быть изготовлено 1 000 космических аппаратов. В среднем один аппарат состоит из 2 000 компонентов радиоэлектронной промышленности. За 10 лет у нас должно быть изготовлено и запущено 300 ракет, то есть, 20-30 ракет в год. Помимо этого наземное управление и, самое главное, потребительские терминалы — это десятки, сотни тысяч устройств, которые покупает потребитель», — сказал глава госкорпорации.
НОВОСТИ
- 17:12 22.09.2025
- Индия готова продолжить операцию против Пакистана при необходимости — Минобороны
- 17:00 22.09.2025
- Группа депутатов предложила обязать мигрантов иметь медицинскую страховку в России
- 16:32 22.09.2025
- Молдавский архиепископ попросил США защитить православие от проевропейского правительства
- 16:20 22.09.2025
- Сбер запустил интерактивный тест «Инвестиционный IQ» на платформе СберСова
- 16:00 22.09.2025
- В Польше не обнаружили ни одного упавшего БПЛА с боевой частью — Туск
- 15:32 22.09.2025
- Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США
- 15:12 22.09.2025
- РФ уверена в надежности своих сил сдерживания — Путин
- 15:00 22.09.2025
- РФ привержена двухгосударственному подходу по Израилю и Палестине — Песков
- 14:32 22.09.2025
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 535 военных в зоне СВО
- 14:25 22.09.2025
- На Кубке мира по самбо в Таджикистане россияне завоевали 30 медалей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать