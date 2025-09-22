0
НОВОСТИ

За 10 лет в РФ должны быть изготовлены и запущены 300 космических ракет — Баканов

16:12 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 300 ракет должны быть изготовлены и запущены в России в течение 10 лет, это 20-30 ракет в год. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на пленарной сессии Российского форума «Микроэлектроника 2025».

Он пояснил, что национальный проект «Развитие космической деятельности Российской Федерации» включает в себя восемь федеральных проектов, в которых расписаны KPI по годам.

«Условно у нас за 10 лет должно быть изготовлено 1 000 космических аппаратов. В среднем один аппарат состоит из 2 000 компонентов радиоэлектронной промышленности. За 10 лет у нас должно быть изготовлено и запущено 300 ракет, то есть, 20-30 ракет в год. Помимо этого наземное управление и, самое главное, потребительские терминалы — это десятки, сотни тысяч устройств, которые покупает потребитель», — сказал глава госкорпорации.

