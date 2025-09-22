На Кубке мира по самбо в Таджикистане россияне завоевали 30 медалей

14:25

Фото с сайта www.rosneft.ru

В столице Таджикистана Душанбе при поддержке «Роснефти» состоялся очередной этап Кубка мира по самбо, в котором участвовали 178 спортсменов из 12 стран. Борцы состязались в 28 весовых категориях по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Прямая трансляция Кубка мира была доступна на сайте Международной федерации самбо. С 2013 года «Роснефть» является генеральным спонсором Международной федерации самбо, что позволило провести десятки важнейших турниров. Соревнования в Таджикистане стали вторым этапом Кубка мира по самбо, первый этап состоялся в июне в Ереване (Армения).

Фото с сайта www.rosneft.ru

В Душанбе представители команды РФ смогли завоевать 30 медалей, среди которых 16 золотых, 10 серебряных, 4 бронзовые. Соревнования продемонстрировали, что уровень конкуренции среди ведущих самбистов мира остается крайне высоким.