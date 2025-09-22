Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

«Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего, применительно к арсеналу СНВ (стратегических наступательных вооружений — прим. ТАСС). Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе», — сказал он в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ.

«Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ», — подчеркнул президент.