Группа депутатов предложила обязать мигрантов иметь медицинскую страховку в России

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, обязывающий мигрантов, временно или постоянно проживающих в России, иметь действующий полис медицинского страхования. Документ размещен в думской электронной базе.

Предлагается внести изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно которым иностранные граждане, временно и постоянно проживающие в России, должны иметь действующий полис медицинского страхования — либо полис добровольного медицинского страхования (ДМС), заключенный с российской или международной страховой компанией, работающей на территории России, либо полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить перечень документов, которые иностранцы должны представить при подаче заявления на разрешение на временное проживание. В список добавляется заверенная копия полиса ДМС или ОМС. «Это позволит с самого начала обеспечить включение иностранного гражданина в систему медицинского страхования и исключить возможность пребывания на территории Российской Федерации без доступа к базовому медицинскому обслуживанию», — отмечают авторы инициативы.

«В случае отсутствия у временно или постоянно проживающего в Российской Федерации иностранного гражданина действующего договора (полиса) медицинского страхования, сведения о таком иностранном гражданине подлежат включению в реестр контролируемых лиц, что создает правовой механизм для применения к нему режима высылки», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как объяснил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от ЛДПР Сергей Леонов, заверенную копию полиса ДМС или ОМС предлагается запрашивать у мигрантов при подаче заявления на временное проживание в России. «В случаях, когда мигрант не предоставит полис, мы предлагаем депортировать его к себе на родину», — отметил он.

Леонов подчеркнул, что лечение незастрахованных пациентов ложится дополнительной нагрузкой на государственные больницы и поликлиники. «Наша же инициатива позволит снизить финансовую нагрузку на государство, поскольку страховые взносы в фонд ОМС оплачивает сам работодатель, а полис ДМС приобретается за собственные средства», — констатировал парламентарий.