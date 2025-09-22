Индия готова продолжить операцию против Пакистана при необходимости — Минобороны

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия допускает возможность потенциального возобновления террористических атак с территории Пакистана, поэтому в ответ готова продолжить проведенную в мае военную операцию «Синдур» по разгрому инфраструктуры террористов в этой стране. Об этом заявил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

«Операция „Синдур“, во время которой были успешно уничтожены лагеря террористов, которые действовали в 100 км от пакистано-индийской границы, может быть продолжена, если этого потребует ситуация», — цитирует министра агентство ANI.

Проведение операции «Синдур» только приостановлено, но она не была прекращена, напомнил глава индийского оборонного ведомства.

Сингх выразил уверенность, что зона Кашмира, находящаяся сейчас под контролем Пакистана, в будущем добровольно присоединится к Индии по волеизъявлению ее жителей. «Индии не придется воевать за эту часть своей исконной территории в Кашмире. Не далек тот день, когда ее население выскажется за присоединение к Индии», — сказал он.