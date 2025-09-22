0
0
132
НОВОСТИ

На ГА ООН Трамп выступит с речью «о возобновлении мощи США по всему миру и своих исторических достижениях» Белый дом

20:50 22.09.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в ходе речи на 80-й сессии Генассамблеи ООН планирует обсудить свои достижения и позицию США, а также мировой порядок и свое видение мира, заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Завтра утром президент Трамп выступит с важной речью о возобновлении мощи США по всему миру и своих исторических достижениях за восемь месяцев в должности, в том числе о завершении семи глобальных войн и конфликтов", - заявила она в ходе брифинга.

Левитт отметила, что в ходе выступления президент США затронет тему негативного влияния институтов глобализации на мировой порядок и "передаст свое прямолинейное и конструктивное видение мира".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:50 22.09.2025
Международному уголовному суду грозят дополнительные санкции со стороны США
0
29
21:35 22.09.2025
«Роснефть» провела в Москве виртуальные гонки с пилотом LADA Sport ROSNEFT Леонидом Панфиловым
0
66
20:25 22.09.2025
В Москве 22 сентября стало рекордно жарким для этой даты за всю историю наблюдений
0
181
19:36 22.09.2025
Латвия решила отгородиться от России болотами
0
241
19:30 22.09.2025
Казахстан и США договорились о поставке трехсот локомотивов на сумму 4,2 млрд. долл
0
243
18:17 22.09.2025
2000 преподавателей со всей страны повысили квалификацию в Летней цифровой школе Сбера
0
297
17:40 22.09.2025
Многополярность без сильных международных институтов имеет свои риски — генсек ООН
0
371
17:12 22.09.2025
Индия готова продолжить операцию против Пакистана при необходимости — Минобороны
0
384
17:00 22.09.2025
Группа депутатов предложила обязать мигрантов иметь медицинскую страховку в России
0
386
16:32 22.09.2025
Молдавский архиепископ попросил США защитить православие от проевропейского правительства
0
392

Возврат к списку