На ГА ООН Трамп выступит с речью «о возобновлении мощи США по всему миру и своих исторических достижениях» Белый дом

20:50 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в ходе речи на 80-й сессии Генассамблеи ООН планирует обсудить свои достижения и позицию США, а также мировой порядок и свое видение мира, заявила в понедельник представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"Завтра утром президент Трамп выступит с важной речью о возобновлении мощи США по всему миру и своих исторических достижениях за восемь месяцев в должности, в том числе о завершении семи глобальных войн и конфликтов", - заявила она в ходе брифинга.

Левитт отметила, что в ходе выступления президент США затронет тему негативного влияния институтов глобализации на мировой порядок и "передаст свое прямолинейное и конструктивное видение мира".