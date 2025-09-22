«Роснефть» провела в Москве виртуальные гонки с пилотом LADA Sport ROSNEFT Леонидом Панфиловым

21:35

Финал конкурса «Обгони пилота» провели в Москве на флагманской автозаправочной станции «Роснефти» на Минской улице. Любители автогонок и киберспорта состязались в скорости на гоночных тренажерах с профессиональным пилотом команды LADA Sport ROSNEFT Леонидом Панфиловым. Подобные симуляторы профессиональные спортсмены используют для подготовки к заездам Российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

Гоночный тренажер был размещен в шатре LADA Sport ROSNEFT, расположенном на территории автозаправки. Участники состязаний и болельщики также могли увидеть гоночный автомобиль нового поколения LADA Iskra.

Автогонщик Леонид Панфилов соревновался с 16 финалистами конкурса «Обгони пилота». Участников конкурса также поддерживал нападающий хоккейного клуба ЦСКА Егор Фатеев.

Победил в соревнованиях Роман К., который получил книгу «История скорости» о самых известных гоночных автомобилях LADA Sport ROSNEFT. Все финалисты получили сувениры от гоночной команды. Напомним, «Роснефть» с 2015 года является генеральным спонсором LADA Sport ROSNEFT.