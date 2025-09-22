0
НОВОСТИ

Международному уголовному суду грозят дополнительные санкции со стороны США

21:50 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США планируют наложить дополнительные санкции на Международный уголовный суд (МУС) — на этот раз ввести ограничения на работу самой организации, помимо отдельных должностных лиц. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, введение таких санкций обсуждалось в правительственных кругах США, но точная дата объявления ограничений неизвестна.

